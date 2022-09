Juventus, game over Allegri: “Esonero immediato”

Monza-Juventus, il verdetto dei social contro Allegri è assolutamente eloquente. Tifosi assolutamente imbufaliti: ecco una rapida carrellata.

La scossa tanto atteso non è arrivata. La Juventus contro il Monza non ha dato neanche lontanamente l’idea di essere una squadra, ed esce meritatamente a mani vuote dal confronto con gli uomini di Palladino, capaci di imporsi per 1-0 dando sempre la sensazione di poter tenere a bada la sterile manovra bianconera.

Allegri nuovamente nel mirino dei tifosi della Juve: social letteralmente impazziti, con tanti supporters della Vecchia Signora che chiedono le dimissioni immediate del tecnico della Juve, incapace di dare un’anima ad una squadra in costante balia degli eventi. Pochi minuti prima del fischio d’inizio della gara dell’U Power Stadium, Arrivabene aveva provveduto a tirare fuori dalle grinfie mediatiche il proprio allenatore, ma il capitombolo in terra lombarda potrebbe cambiare improvvisamente i piani. E i commenti sui social non lasciano di certo indifferenti…

Non c’è mai fine al peggio #AllegriOut — #fuoridimariadentroleclerc (@tRaCiNa77) September 18, 2022

Non se ne può più, in 22 anni in cui seguo la juve non avevo mai visto questo scempio.Bisogna cambiare qualcosa al più presto al netto di contratti e altre cazzate #AllegriOut #MonzaJuve @juventusfc @andagn — Gabriele Scommegna (@GabrScom) September 18, 2022

Ci sono ancora tifosi , grazie a Dio pochi …che pur di difendere #Allegri dicono che la squadra ha perso volontariamente!!! Questa è pura follia… non voler ammettere che #Allegri è il male assoluto della #Juventus!!! #AllegriOut — Pop Corn🌬🌊🐬☀️🇮🇹 (@AnticoMichael) September 18, 2022