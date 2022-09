Calciomercato Juve ed Inter, fulmine a ciel sereno: lo scambio si fa subito

Calciomercato Juventus, derby d’Italia per un esperto difensore in uscita dalla Spagna. L’indiscrezione fa impazzire i tifosi.

L’ultima indiscrezione in arrivo dalla Spagna, fa, letteralmente, impazzire i tifosi. Un big del Barcellona, talento e soprattutto grande esperienza come Jordi Alba, accostato ai bianconeri ma anche all’Inter di Simone Inzaghi.

Come scrivono da ‘elgoldigital’ il big del Barcellona ha perso un posto da titolare e adesso si parla già di un possibile addio. Big italiane chiaramente interessate, soprattutto la Juventus vista la necessità di rinforzare le fasce proprio in difesa.

Calciomercato Juventus, Jordi Alba può andarsene | Derby d’Italia per il difensore ma c’è il possibile scambio

Già in estate i blaugrana aveva cercato una nuova sistemazione allo spagnolo ma alla fine si è concluso con un nulla di fatto e il classe 1989 ha iniziato la sua stagione in Spagna senza più garanzie. Il posto da titolare sembra compromesso e adesso per lui potrebbe prospettarsi un addio già nel mercato invernale.

Jordi Alba sarebbe diventato per Xavi addirittura la terza opzione in difesa. C’è spazio per i nuovi giovani e il classe 1989 adesso sarebbe ad un autentico bivio della sua carriera. La possibilità di ricominciare in un club di prestigio in Italia sollecita i suoi desideri. Non è quindi scontato che i due club italiani si sfideranno già in sessione invernale per garantirsi uno dei giocatori più esperti del calcio spagnolo ma c’è da dire che il Barcellona è anche molto vicino alla possibile chiusura, proprio in Spagna per Gayà dal Valencia. Proprio il club blaugrana offrirebbe il cartellino di Alba per arrivare a chiudere lo scambio. In attesa dunque di capire cosa succederà, i bianconeri, intanto, non vivono certo uno dei momenti migliori, anzi, la squadra di Allegri deve rialzarsi immediatamente dopo i diversi ko consecutivi.