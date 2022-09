Calciomercato Juventus, affare saltato e “frecciata” ufficiale: “Mi ritorna in mente”

Non mancano mai le voci di calciomercato che riguardano la Juventus e i suoi potenziali obiettivi per le prossime sessioni di trasferimenti.

La stagione non sta andando come previsto per i colori bianconeri. Con la squadra di Allegri che in campionato sta andando avanti con un passo altalenante e in Champions League rischia di rimanere fuori dagli ottavi di finale. C’è ancora tempo chiaramente per ripartire di slancio e conquistare gli obiettivi prefissati, ma non ci si potranno concedere altri passi falsi dopo la sosta.

Nel frattempo chiaramente si faranno delle valutazioni anche in chiave mercato. Gennaio si avvicina giorno dopo giorno e si potrebbero prendere in considerazione altri giocatori funzionali al progetto di Allegri, la cui panchina per il momento pare essere salda. E tornano d’attualità “vecchi” nomi.

Calciomercato Juventus, Tielemans intenzionato a cambiare aria?

Tielemans non sta vivendo serenamente questa prima parte della stagione. “Non c’è una bella situazione a Leicester. Stiamo perdendo molto e stiamo perdendo pesantemente. Siamo molto delusi come gruppo. Soprattutto dopo sabato. Perdere così duramente ogni settimana è davvero brutto. Dobbiamo usare questa pausa internazionale per ricaricare le batterie. Non è facile, perchè tutto questo continua a macinarmi in testa. Così come quel che è accaduto in estate, non è stato semplice con quel possibile trasferimento che continua a rimanere in fondo alla mia mente” si legge su “Nieuwsblad”. Qualche rimpianto dunque per non essere stato ceduto altrove? Alla fine il mediano è rimasto al Leicester ma non è da escludere che se le Foxes non riusciranno a ritrovarsi possa prendere in considerazione l’idea di lasciare l’Inghilterra già a gennaio.