Problemi fisici per Theo Hernandez: la Juventus osserva

Problemi fisici per Theo Hernandez che ha lasciato il ritiro della nazionale francese. La Juventus monitora la situazione

Problemi fisici per Theo Hernandez, l’esterno del Milan, anche ieri uno dei migliori campo nella gara che i rossoneri hanno perso contro il Napoli, che ha lasciato il ritiro della nazionale francese. Il comunicato della federazione transalpina parla di problemi all’adduttore che hanno costretto il ritorno a Milano affinché il difensore si potesse sottoporre a degli esami strumentali.

Al suo posto Deschamps ha chiamato Digne, ma questo alla Juventus interessa poco. La società bianconera monitora la situazione in vista del campionato: alla ripresa infatti, subito dopo la gara contro il Bologna, la truppa bianconera affronterà infatti i campioni d’Italia in carica che potrebbero avere quindi dei problemi dietro, visto che anche Calabria, ieri, ha lasciato il campo alla fine del primo tempo. Si parla non solo della paura di Pioli di rimanere in dieci uomini – il capitano del Milan era stato ammonito durante la prima parte di gara – ma anche di un problema fisico da monitorare nel corso delle prossime settimane.

Problemi fisici per Theo, c’è la Juve dopo la sosta per il Milan

Non che alla Juve le cose vadano meglio: Pogba e Chiesa saranno out, così come sarà out Di Maria che verrà squalificato dal giudice sportivo. Sì, il rischio è quello che l’argentino prenda almeno due giornate dopo a gomitata rifilata a Izzo nella gara di ieri contro il Monza. Insomma, anche Allegri – qualora dovesse rimanere lui in sella – avrà sicuramente dei problemi di formazione.