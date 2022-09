Calciomercato Juventus, azione degli 007: il dopo Alex Sandro arriva così.



Nonostante la già avvenuta chiusura del mercato estivo, continuano le operazioni di ricerca della dirigenza sportiva della Juventus, volte a trovare quei profili che non è riuscita a chiudere nell’appena conclusa tornata di trasferimenti.



Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, infatti, sembrerebbe che gli scouts della “Vecchia Signora” fossero ieri in “missione speciale” su un campo di serie A per andare a visionare uno dei possibili prossimi colpi. Si tratta di un terzino, profilo che la società Torinese avrebbe voluto chiudere negli ultimi giorni di mercato ma senza riuscirci. La necessità di far arrivare questo ulteriore calciatore, oltre ai numerosi altri, è dettata dalla consapevolezza che la coperta in difesa non è così lunga e la possibilità di trovarsi in deficit numero è comunque tangibile.

Calciomercato Juventus, Parisi per la fascia: obiettivo puntato

Sarebbe proprio Fabiano Parisi il nuovo obiettivo della Juventus, che ha inviato i propri scouts sul campo del Bologna per tenere d’occhio il giovane laterale. Oltre agli osservatori bianconeri, però, si è ravvisata la presenza anche di quelli nerazzurri, che quindi si prefigurano già come possibili contendenti per quello che sembra essere il neo-designato erede di Alex Sandro.