Nuovo allenatore della Juventus e quelle “pigne”: il verdetto è unanime

Juventus, adesso la soluzione potrebbe essere interna. I tifosi lo amano e pure il presidente. Tutto potrebbe succedere.

Non è un mistero, in casa bianconera potrebbe arrivare la soluzione per la panchina del presente. Qualora la situazione Allegri dovesse precipitare definitivamente, la dirigenza non potrebbe permettersi un ulteriore esubero sul mercato. Pertanto la soluzione potrebbe proprio arrivare dentro la casa della Juventus.

Il nome in questione sarebbe quello di Paolo Montero. Idolo dei tifosi, l’ex difensore centrale della Juventus, leggendario anche soprattutto per il suo carisma, potrebbe essere la soluzione last minute ideale sia per Agnelli ma soprattutto per i tanti tifosi. Il nome di Montero è molto noto da calciatore ma da allenatore è ancora alle prime armi, essendo, di fatto, arrivato da poco come allenatore dei giovanissimi.

Calciomercato Juventus, Agnelli valuta la soluzione interna | Montero il preferito dai tifosi

Paolo Montero non ha bisogno però sicuro di presentazioni. L’ex difensore centrale potrebbe essere quella carica giusta in questo momento di crisi. C’è bisogno di una rivoluzione anche e soprattutto mentale. Il carattere dell’uruguaiano è ciò che potrebbe far drizzare le antenne ai giocatori e farli ritornare sui propri passi. Una soluzione interna che potrebbe rivoluzionare l’insieme, un po’ come la Juventus fece anni fa puntando tutto su Antonio Conte.

Montero inoltre rappresenta quello spirito di juventinità che piace ai tifosi e, insomma, potrebbe essere un esperimento assai gradito soprattutto data la circostanza. Come detto poc’anzi e come sottolineato da ‘La Gazzetta dello Sport’ la Juventus non può permettersi esuberi, andando quindi a scegliere un nuovo tecnico in questo momento. Montero è quindi l’uomo giusto e già sotto paga proprio della Juventus.