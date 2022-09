Calciomercato, Kantè alla Juventus: lo scontro è pazzesco

In questo periodo di sosta per i campionati proliferano come al solito le voci di calciomercato che riguardano la Juventus per il 2023.

Primi bilanci in casa bianconera per quanto accaduto nel corso di questa fase iniziale della stagione. La Juve è un po’ in affanno in serie A dove ha vinto solamente due delle sette partite fin qui disputate. Peggio ancora ha fatto in Champions League dove la qualificazione è diventata in salita dopo aver perso le prime due gare.

C’è ovviamente tempo per rimediare e non è da escludere che a gennaio possa arrivare per Allegri anche qualche altro innesto. Di sicuro tutti i club stanno iniziando a guardare al futuro, alle mosse da fare nel corso del 2023. Con la Juventus pronta ad approfittare di eventuali occasioni che potrebbero arrivare.

Calciomercato Juventus, anche Inter e Milan su Kantè

Fichajes in questi giorni sta facendo delle importanti rivelazioni riguardo il calciomercato e ha sottolineato come ci siano tanti giocatori che potrebbero cambiare maglia alla fine della prossima stagione. Uno di questi è N’golo Kantè, il cui tempo al Chelsea si avvia a conclusione. Il contratto scadrà a giugno 2023 e tanti club sono pronti a fiondarsi sul mediano. Il portale spiega come anche in serie A ci sono diversi club che vorrebbero ingaggiarlo. La Juventus è interessata a lui, ma non è la sola big. Anche l’Inter e il Milan stanno seguendo con attenzione l’evolversi della situazione contrattuale dell’ex Leicester. Si profila dunque uno scontro a tre – senza contare altri club di altre nazioni – per arrivare ad un giocatore dall’alto spessore internazionale.