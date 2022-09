Calciomercato Juventus, rinnovo ufficiale: firma fino al 2025

Calciomercato Juventus, c’è l’annuncio ufficiale con firma per i bianconeri. Tutti gli aggiornamenti.

Che non sia un periodo felicissimo in casa Juventus è ormai chiaro a tutti, da tempo. Ciò non ha però lenito la consapevolezza di poter cercare di incanalarsi verso la giusta strada, con la consapevolezza di avere ancora a disposizione mesi di lavoro e una squadra tutt’altro che priva di elementi qualitativi per poter far bene e cercare di guarire da un “virus” che dura ormai da più di due anni.

Gli antidoti fin qui adoperati non hanno funzionato, a partire da quelli rivoluzionari portanti i nomi di Sarri e Pirlo, partendo per il ripristino della vecchia strada allegriana nella quale si continua però a nutrire fiducia e speranza in vista degli ultimi impegni che seguiranno questa sosta delle nazionali e precederanno il mondiale in Qatar. In attesa, dunque, di vedere quale risposta potrà avere Allegri dopo l’ennesima brutta figura e a ridosso di diversi e importanti rientri, giungono ufficiali aggiornamenti sul fronte rinnovi.

Calciomercato Juventus, rinnovo ufficiale per blindare il futuro

In una fase dominata da tante voci circa il possibile esonero o gli allontanamenti di giocatori non considerati più funzionali o fin qui distintisi per prestazioni e atteggiamenti meno felici rispetto al previsto. Il rischio di snobbare aspetti non meno importanti, soprattutto in questi giorni, è dunque alto ma, proprio per non imbatterci in tale errore, riportiamo di seguito quanto annunciato dallo stesso club.

Tramite comunicato, infatti, la Juventus ha annunciato di aver rinnovato il contratto al giovane terzino sinistro marocchino con passaporto svedese, Jonas Rouhi. Di seguito il tweet.