Calciomercato Juventus, intreccio Kanté-Jorginho: Allegri ha già deciso

In questa fase della stagione si torna a parlare prepotentemente di calciomercato anche per quanto riguarda le mosse future della Juventus.

Il campionato sta vivendo un momento di pausa visti gli impegni delle nazionali e così per tutti è il momento di fare un primo bilancio e cercare di capire quelle che potrebbero essere le mosse da effettuare nel corso del 2023. Finora non è stato soddisfacente il rendimento di Bonucci e compagni, chiamati a dare una scossa alla loro stagione alla ripresa delle ostilità.

Quel che è certo è che comunque nel corso del nuovo anno proseguirà il percorso di rinnovamento della squadra. Altri giocatori arriveranno a Torino con l’obiettivo di aiutare il club ad arricchire il suo palmares.

Di un retroscena riguardo il mercato della Juventus ne ha parlato il giornalista inglese Ben Jacobs, che ha sottolineato come al momento l’interesse dei bianconeri per Kantè del Chelsea è solamente superficiale, nonostante il centrocampista abbia il contratto in scadenza nel 2023. Altri grandi club stanno monitorando la situazione legata all’ex Leicester, tra cui anche il Psg.

Juventus interest in N'Golo Kante is only superficial at this point. Lots of clubs monitoring his situation, including PSG. Juventus first enquired on Kante during dialogue surrounding then-Juve defender Matthijs de Ligt. But Max Allegri preferred Jorginho, who wasn't keen.

— Ben Jacobs (@JacobsBen) September 22, 2022