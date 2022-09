Calciomercato Juventus, acquisto alla Pogba: affare in Premier League

Calciomercato Juventus, acquisto alla Pogba: affare dalla Premier League per andare a sostituire il quasi sicuro partente Rabiot

Che Adrien Rabiot potrebbe lasciare la Juventus a parametro zero alla fine della stagione è cosa risaputa: la società bianconera era anche riuscito a piazzarlo nel corso dell’estate, piazzando anche uno di quei colpi in uscita che probabilmente sarà difficile solamente da ripensare, ma poi il francese è tornato alla base, lasciando la possibilità di andare a giocare con il Manchester United. Ora, Allegri lo vede bene per quelle sue doti fisiche di certo non indifferenti. Ma è altrettanto vero che il nazionale transalpino mai ha avuto un rendimento costante dalle parti di Torino. In poche parole una sua partenza non sarebbe di certo un dramma.

Bene, serve comunque qualcuno che lo vada a sostituire e un colpo alla Pogba – vale a dire a parametro zero – potrebbe arrivare di nuovo dalla Premier League. Occasioni, secondo TuttoSport in edicola questa mattina, che si potrebbero presentare a Cherubini che potrebbe anche derogare alla necessità e alla voglia di dare una botta di freschezza e di gioventù alla rosa della Juventus.

Calciomercato Juventus, Kanté nel mirino

Il nome potrebbe essere quello di Kanté che sì ha caratteristiche diverse da Rabiot, ma è un recuperatore nato di palloni in mezzo al campo. Il suo contratto con il Chelsea è in scadenza e sta trovando delle difficoltà in seno ai Blues. Ecco che si potrebbe presentare quindi l’occasione che rimane in ogni caso difficile anche perché, qualora arrivasse una proposta di rinnovo da parte della squadra di Potter, il contratto sarebbe ultramilionario a cifre che la Juve non si potrebbe permettere.

Poi, in questo contesto di colpi a zero ci potrebbe essere l’interesse anche per un altro elemento in scadenza: quel Gundogan del City che anche la scorsa estate è stato accostato alla maglia bianconera. Per la questione contratto non c’è bisogno di fare copia e incolla con la situazione che è identica a quella di Kanté.