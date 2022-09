Calciomercato, sfida United-Juventus infinita: lo prendono gratis

Calciomercato Juventus, una sfida ai vertici per un giocatore voluto da Allegri. Ecco cosa succederà per il centrocampista.

Anche lo United starebbe seguendo un obiettivo comune ai bianconeri. Si tratta del brasiliano Douglas Luiz, giocatore che è letteralmente esploso all’Aston Villa e che adesso potrebbe cambiare già squadra nel mercato invernale. Da ‘Express.co.uk’, si parla di un assalto dei ‘Red Devils’ per volontà di Ten Hag.

Certamente qualora, appunto, il Manchester dovesse farsi sotto già nel mercato di gennaio la Juventus verrebbe ufficiosamente beffata, il motivo è dovuto al fatto che i bianconeri, dopo l’acquisto di Paredes, hanno finito lo slot degli extracomunitari.

Calciomercato Juventus, sfida aperta per Douglas Luiz | Lo United affonda il colpo

Una pista che potrebbe complicarsi proprio perché lo United sembra deciso ad affondare il colpo già nel mercato invernale, a gennaio la Juventus non può permettersi l’acquisto del brasiliano vista l’impossibilità, come detto poc’anzi, di acquistare altri extracomunitari avendo già occupato l’ultimo slot libero con l’acquisto di Paredes, arrivato proprio alla fine del mercato estivo dal Psg.

Di conseguenza il Manchester United, adesso, parte favorita nella corsa al brasiliano. Ten Hag ha già avuto grandi rinforzi e la stagione, iniziata in salita, adesso sta poco a poco ritrovando la strada delle vittorie. L’acquisto del centrocampista brasiliano rappresenterebbe un upgrade non indifferente per i ‘Red Devils’ che in questa stagione punteranno proprio ai vertici della classifica, avversarsi permettendo.