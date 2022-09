Juventus, ingaggio ufficiale e annuncio. C’è il ritorno della Formica Atomica, tutti gli aggiornamenti.

Da diversi anni a questa parte abbiamo assistito al diffondersi di novità e scenari a dir poco sorprendenti. Se fino a qualche anno fa, raggiunta una certa età, in molti decidevano di disertare l’Europa per concludere la carriera in ricchi ma poco competitivi campionati oltreoceano, le presenze di elementi come Giroud o Ibra (solo per fare qualche esempio) evidenziano una tendenza dei club a voler puntare anche sui più classici “usato sicuro”.

Al contempo, si è assistito anche a plurime sortite di elementi con ancora diversi anni di carriera in campionati americani o qatarioti, attraenti, a detta degli stessi coinvolti, per u progetto che non poche volte è sembrato corrispondere ai grandi stipendi garantiti ai diretti interessati. I nomi, anche in questo caso, potrebbero essere numerosi, diversi dei quali interesserebbero anche il mondo Juventus.

Juventus, gran ritorno ufficiale: riecco Giovinco

Uno dei primi è certamente stato Gonzalo Higuain, seguito dal tormentato Douglas Costa. Aumentando l’orizzonte temporale, la mente non può però non andare a quel Sebastian Giovinco che, quasi visionariamente, decise circa una decade fa di seguire l’American Dream e di fatto incanalare la propria carriera verso una strada a quei tempi a dir poco singolare.

A distanza di tempo, la Formica Atomica è pronto a far ritorno alla Juventus, come annunciato dallo stesso club tramite una nota ufficiale. Sarà coinvolto in un progetto in quel di Toronto, attuale sede di Bernardeschi, Crisicto e Insigne. Di seguito il comunicato ufficiale della Vecchia Signora.

“Sebastian Giovinco entra nella famiglia Juventus Academy: l’ex giocatore bianconero farà parte della Juventus Academy Toronto e oggi ha visitato la Continassa”.