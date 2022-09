Calciomercato Juventus, Ancelotti lo libera | Colpo a parametro zero

Calciomercato Juventus, avrebbero già scelto il sostituto e ciò rappresenta la possibilità di arrivare a zero al gioiello blancos.

Da ‘Calciomercato.it’ si parla di un profilo decisamente in auge per la realtà bianconera. Asensio, che già in passato è stato oggetto di desideri da parte del club bianconero, potrebbe ritornare di moda. Il motivo sarebbe dovuto proprio alla scelta del Real Madrid che avrebbe già in mano il sostituto, cioè Yeremi Pino.

Proprio il giovanissimo del Villareal sarebbe il preferito dal Real Madrid e in tal senso ricoprirebbe, a tutti gli effetti, il ruolo di Asensio – ormai – ad un bivio.

Calciomercato Juventus, Asensio potrebbe dire addio | Ora è derby italiano per lo spagnolo

Adesso Asensio sarebbe dunque ad un autentico bivio. Continuare a Madrid quindi rinnovando il proprio contratto o aspettare la scadenza a giugno 2023. Laddove proprio le big italiane, Juventus e Milan, potrebbero ritornare su un vecchio pallino mai dimenticato.

Il laterale spagnolo è quindi un ottimo compromesso per i due grandi club che adesso sognano il grande colpo proprio a parametro zero e a fine stagione. In tal senso il Real avrebbe già identificato il suo sostituto e sarebbe quindi disposto a liberare lo spagnolo già da subito, a giugno. Salvo quindi clamorosi stravolgimenti e quindi rinnovi improvvisi, Asensio a giungo sarà libero di scegliersi un nuovo club e certamente in Italia non rimarranno indifferenti davanti ad una così ghiotta opportunità. Tenendo sempre presente che Asensio già in passato fu conteso proprio tra i due club italiani.