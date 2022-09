Calciomercato Juventus, non solo Ndicka: altro colpo made in Bundes

Calciomercato Juventus, non solo Ndicka: potrebbe esserci un altro colpo direttamente dalla Bundesliga per la squadra bianconera

La Juventus è alla ricerca di un difensore centrale, questo lo si sa chiaramente, per andare a completare il pacchetto arretrato la prossima stagione che potrebbe avere sicuramente delle uscite. Non solo Rugani – contratto fino al 2024 – ma anche Bonucci potrebbero dire addio alla fine dell’anno. Anche per lui l’accordo scade tra poco più di un anno e mezzo ma, in questo caso, sono le ruggini con Allegri che lo potrebbero mettere alla porta. Insomma, qualcuno dovrà arrivare per forza.

E non c’è solo Ndicka nel mirino di Cherubini e di Arrivabene, ma secondo TuttoSport in edicola questa mattina, potrebbe essere almeno un altro colpo direttamente dalla Bundesliga. In questo caso si tratta comunque di un esterno difensivo, visto che la situazione attorno ad Alex Sandro sembra chiara con un addio gratis alla fine del prossimo mese di giugno visto che il contratto quasi sicuramente non verrà rinnovato.

Calciomercato Juventus, altro colpo dalla Bundesliga

Per il ruolo di terzino sinistro i nomi che girano in questo momento sono quelli di Grimaldo del Benfica, di Guerreiro del Borussia Dortmund ma anche quello di Bensebaini del ‘Gladbach. Si guarda insomma in Germania per rinforzare la rosa, un mercato che a quanto pare alla Juventus piace e dal quale sono arrivati nel corso degli anni diversi elementi. Da Vidal – uno che sì, ha fatto la differenza – fino a McKennie, che a fasi alterne ha dato una mano alla squadra. Infine, ultimo, Kostic giocava nell’Eintracht Francoforte prima di prendere la via della Continassa.

Si muove, in poche parole, la Juventus per quella che sembra una vera e propria rivoluzione che, sembrava, potesse essere quella vista nell’estate appena passata. Ma non sono bastati questi innesti per dare quella scossa che serviva. E allora non ci si può fermare. Serve qualcosa in più. E si è pronti a farlo.