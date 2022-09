Allegri al palo, ribaltone Juventus: “Lo vedo in bianconero”

Calciomercato, rivelazione in diretta: “Lo vedo come allenatore della Juventus”. Ecco quanto riferito a TV Play.

Ore di placida attesa in casa Juventus.Il capitombolo patito da Vlahovic e compagni in casa del Monza non ha portato al ribaltone in panchina che tanti tifosi sui social si auspicavano. Il CDA dei vertici bianconeri, in programma nella giornata di domani, servirà comunque non solo a ratificare un passivo in bilancio che sfiora i 250 milioni di euro, ma anche a scrivere indirettamente la parola fine agli ultimi rumours riguardanti il futuro del tecnico livornese che si stanno susseguendo senza soluzione di continuità.

Salvo clamorosi colpi di scena, Max Allegri sarà ancora l’allenatore della Juventus. Troppo onerosa l’ipotesi di un avvicendamento immediato, dal momento che l’ex allenatore del Milan è legato alla “Vecchia Signora” da un contratto da circa 9 milioni di euro netti a stagione, per altri tre anni. Tuttavia, saranno i risultati a segnare in maniera inequivocabile il destino di Max, con l’atmosfera nello spogliatoio che sta diventando sempre più cupa, e con il rischio di un’involuzione generale che non può non essere preso in considerazione nel computo generale.

Ingaggio di De Zerbi “rimandato”: “Lo vedo alla Juventus”

Nelle ultime ore non pochi supporters della Juventus avevano paventato la possibilità di un clamoroso ritorno di Antonio Conte, legato al Tottenham da un contratto in scadenza nel 2023. Una suggestione suffragata dai presunti contatti intessuti con il tecnico leccese, che sarebbe intrigato all’idea di tornare al timone di quella panchina e di quella squadra con la quale ha aperto l’ultima epopea vincente di Madama. Tuttavia, diversi spifferi hanno accostato alla Juve anche il profilo di Roberto De Zerbi, che da poco meno di una settimana, però, si è legato ufficialmente al Brighton.

Intervenuto nel corso della diretta Twitch di calciomercato.it, Tv Play, il direttore Ivan Reggiani – tra i tanti temi affrontati – ha parlato anche del possibile approdo sulla panchina della “Vecchia Signora” dell’ex tecnico del Sassuolo. Ecco le sue parole: “De Zerbi in prospettiva è un grande allenatore, che vedo in futuro alla Juventus.”