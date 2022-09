Fibrillazione Juventus, ultimatum Tuchel: annuncio ufficiale

Adesso la Juventus deve decidere e un mese in particolare potrebbe essere quello giusto. Tutti i dettagli sull’operazione Tuchel.

La Juventus potrebbe decidere di cambiare guida tecnica, magari nelle pausa delle nazionali, laddove il Mondiale inizierà proprio a novembre. In tal senso alcuni degli allenatori senza panchina potrebbero decidere di trovarsi una dovuta sistemazione.

Si è parlato a lungo dell’operazione Tuchel, uscito di scena un po’ troppo presto e in modo inaspettato dal Chelsea, dopo l’esonero deciso dalla dirigenza dei blues. Adesso il mister tedesco è conteso dai big club europei, e oltre alla Juventus, anche il Bayern Monaco sonda il possibile grande colpo proprio in direzione Tuchel. Stando al ‘The Telegraph’, Tuchel potrebbe essere limitato a soli 90 giorni nel Regno Unito se dovesse rimanere disoccupato nel prossimo futuro.

Calciomercato Juventus, mondiale decisivo per Tuchel | Si potrebbe prendere la panchina

Come scrive ‘The Telegraph’, Tuchel potrebbe essere limitato a 90 giorni nel Regno Unito se dovesse rimanere disoccupato nel prossimo futuro. Dunque, in tal senso, il Mondiale per il suo presente sarà decisivo.

insieme a Tuchel, anche Pochettino dopo l’esonero del Psg non ha trovato ancora una soluzione al proprio presente. C’è stata un’offerta del Nizza rimandata al mittente dallo stesso allenatore per, appunto, attendere qualche progetto più importante. Potrebbe essere la Juventus ma è anche vero che Agnelli su questo fattore è già stato ampiamente chiaro. Se cambia Allegri lo fa solo a fine stagione e non in corso.

Ma molto, anzi, tutto, potrebbe dipendere dai risultati. In caso di caduta libera dei bianconeri non è detto che dirigenza e presidente possano decidere già prima del tempo, nonostante tutti i vincoli del caso. In tal senso, il mondiale di novembre, con una pausa non indifferente, potrebbe essere decisivo per questo fattore. Che sia proprio la Juventus la prossima destinazione dell’allenatore tedesco.