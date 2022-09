Calciomercato Juventus, scambio con la Roma: Mou fa saltare il banco

Calciomercato Juventus, il possibile scambio tra Roma e Borussia può far saltare i piani della Juventus.

Il pessimo inizio di campionato da parte della Juventus ha inevitabilmente aperto discussioni circa gli investimenti fatti nel calciomercato estivo, con numerose critichd ricevuto per mancanza di lungimiranza negli investimenti per via dell’età comunque avanzata di coloro che sono arrivati. Dall’altro lato, però, c’è anche da dire che la Juventus non ha goduto mai appieno di tutti gli innesti che ha acquistato per via degli infortuni prima di Pogba, poi di Di Maria.

Per questi motivi negli ultimi giorni di sta discutendo di un possibile ritorno sul mercato a gennaio che possa andare a sistemare la situazione. Proprio in quest’ottica si va ad inserire la Roma che con una sua trattativa potrebbe far saltare i piani della dirigenza bianconera. Secondo quanto riportato da “calciomercatoweb.it”, infatti, la Roma avrebbe visto in questi giorni il riavvicinamento del Borussia Dortmund a Zalewski a cui vorrebbe arrivare tramite uno scambio.

Calciomercato Juventus, Guerreiro per Zalewski: Allegri a bocca asciutta

Il calciatore che il Borussia Dortmund vorrebbe offrire in prestito alla Roma per il giovane polacco è Raphaël Guerreiro, attualmente infortunato, e a cui la Roma sarebbe in parte interessata. Oltre alla Roma, però, il Portoghese naturalizzato francese è uno degli maggiori obiettivi della Juventus e per questo se le parti fossero d’accorso e lo scambio Zalewski-Guerreiro si facesse allora la “Vecchia Signora” rimarrebbe a bocca asciutta. Fortunatamente per la Juve, la Roma è sì interessata al calciatore del Borussia ma allo stesso tempo Murinho non ha la minima intenzione di lasciar partire il giovane polacco, ritenuto incedibile dallo “Special One”. Resta quindi da attendere i normali sviluppi della trattativa, con Cherubini che dovrà sperare in un effettivo rifiuto della Roma per lo scambio per poter tentare anch’egli l’assalto a Guerreiro