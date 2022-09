Juventus-Inter, Zanetti riaccende la contesa: frecciata sullo scudetto

Juventus-Inter, il vicepresidente nerazzurro è tornato sull’episodio che ha inasprito la rivalità tra i due club.

Ogni occasione è buona per tornare a parlare dell’episodio che, oltre 20 anni, fa contribuì ad inasprire la rivalità tra Juventus e Inter. Fu un punto di non ritorno. Soprattutto per la maggior parte degli aficionados nerazzurri, i quali ancora oggi non riescono proprio a farsene una ragione: per loro resta inevitabilmente un nervo scoperto. Ma a cosa ci stiamo riferendo? È presto detto. Nell’aprile del 1998 allo stadio “Delle Alpi” – sulle cui ceneri è poi sorto l’odierno Allianz Stadium – i due club rivali si giocano una grossa fetta di scudetto. La Juve si porta in vantaggio nel primo tempo, l’Inter prova a reagire. La tensione, com’è giusto che sia, si taglia con il coltello. Tuttavia, c’è un momento in cui arriva alle stelle. Contatto in area di rigore tra Ronaldo e Iuliano, ma l’arbitro Ceccarini fa proseguire tra le forsennate proteste della formazione ospite, allora guidata da Gigi Simoni.

E proprio nel ribaltamento di fronte Del Piero viene atterrato. Il direttore di gara in questo caso non ha dubbi e punisce il fallo con un tiro dal dischetto. Rigore che non verrà trasformato ma la Signora vincerà ugualmente, conquistando quelli che probabilmente saranno i tre punti decisivi per la vittoria del tricolore.

Juventus-Inter, “Lo scudetto del ’98? Nessun rimpianto: dopo abbiamo saputo cos’è successo”

In quell’Inter, oltre ad un giovane Ronaldo in versione Fenomeno, militava anche l’attuale vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti. Che, intervenuto oggi al Festival dello Sport di Trento, è tornato sull’episodio, lanciando una frecciata – neppure tanto velata – alla rivale Juventus. “Rimpianto per non aver vinto lo scudetto con Ronaldo? Non è stato un rimpianto non vincere un campionato perché dopo abbiamo saputo cosa è successo”, ha detto Zanetti facendo un chiarissimo riferimento alla scandalo Calciopoli.