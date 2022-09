Calciomercato, Conte alla Juventus con il suo fedelissimo: Inter travolta

Calciomercato Juventus, l’ipotesi bomba è che con Conte possa arrivare anche il suo fedelissimo.



I risultati della Juventus di questo inizio di campionato non stanno per niente piacendo né ai tifosi né alla società e non per via del risultato in sé per sé ma perché le prestazioni della squadra fino a questo momento sono state davvero altrettanto pessime.

Per questo motivo, infatti, negli ultimi giorni si è parlato molto di un possibile esonero di Massimiliano Allegri, ritenuto il principale responsabile della “bruttezza” di questa Juventus, senza gioco e senza idee che non è riuscita a tenere il pallino del gioco nemmeno con squadre con rose sulla carta nettamente inferiori come quella del Monza e della Salernitana. Contestualmente alle critiche e alla possibilità di esonero, sono state fatte anche ipotesi circa il suo sostituto, visto naturalmente in Antonio Conte, il cui contratto con il Tottenham scade proprio a giugno.

Calciomecato Juventus, con Conte anche il suo pupillo Bastoni

Secondo quanto riportato da “calciomercatoweb.it”, l’arrivo di Conte sarebbe accompagnato da quello di Alessandro Bastoni, che con l’allenatore leccese ha anche vinto uno scudetto all’Inter. L’arrivo di Bastoni significherebbe per la Juventus andare a prendere un mancino giovane che si adatta perfettamente al gioco con difesa a tre che Antonio Conte chiede alle sue squadre. Per quanto riguarda il prezzo, la ”Vecchia Signora” per il giovane italiano dovrebbe sborsare circa tra i 40 e i 50 milioni di euro, sempre che riesca a convincere l’Inter a farlo partire.