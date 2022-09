Juventus, clamoroso Tuchel: stipendio dimezzato e “ritorno” immediato

Si sta parlando molto della panchina della Juventus in questo periodo visti i risultati fin qui maturati dalla squadra di Allegri.

Il tecnico è finito sulla graticola per alcune sue scelte tattiche e di uomini e soprattutto per non essere riuscito a dare finora una identità di gioco alla sua squadra. I tifosi non sono ovviamente soddisfatti, si aspettavano una Juventus vincente e invece finora ha deluso. In campionato è lontana dalle altre big vincendo solo due gare delle sette disputate. Peggio ancora ha fatto in Champions League, con due ko in altrettante gare.

Ci si aspetta una pronta reazione subito dopo la sosta, bisognerà assolutamente recuperare il terreno perduto. La campagna acquisti fatta in questo 2022 è stata decisamente importante, sono arrivati a Torino grandi giocatori che ora saranno chiamati a fare la differenza. Mister Allegri è sempre nel mirino della critica, tant’è che si sta parlando già di suoi ipotetici successori.

Juventus, Tuchel pronto a ridursi lo stipendio per approdare al Bayern

Tra i nomi di grandi allenatori che sono stati accostati ai bianconeri nel corso degli ultimi giorni c’è anche quello di Tuchel, da poco esonerato dal Chelsea. Il tecnico ha tanta voglia di tornare al più presto in panchina. Ma il suo futuro sembra essere lontano dall’Italia. La Bild infatti sottolinea come potrebbe essere il primo candidato alla panchina del Bayern qualora i tedeschi decidessero di esonerare Nagelsmann. I risultati della corazzata bavarese fin qui sono stati deludenti e si parla di un possibile cambio in panchina. Con Tuchel che addirittura sarebbe pronto a ridursi lo stipendio del 50% pur di poter allenare Muller e compagni.