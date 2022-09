Juventus, Pogba brucia le tappe: recupero lampo

In questa prima fase della stagione la Juventus ha dovuto fare i conti con un problema molto importante, quello delle assenze per infortunio.

Mister Allegri ha spesso parlato della sua rosa priva di pedine fondamentali. Chiesa è ormai assente da tanto tempo, lo stesso dicasi per Kaio Jorge. In questa prima fase della stagione si sono fermati anche Szczesny, Alex Sandro, Rabiot, Locatelli e Di Maria. E non si è mai visto in campo nemmeno per un minuto in gare ufficiali uno dei grandi colpi di mercato dell’estate, ovvero Paul Pogba.

Il francese è tornato a Torino da parametro zero, ma ha dovuto fare subito i conti con un infortunio che lo sta tenendo fuori dai giochi. Prima aveva optato per una terapia conservativa, poi è dovuto finire sotto i ferri con la speranza di recuperare nel minor tempo possibile ed essere magari protagonista al prossimo mondiale in Qatar con la maglia della Francia.

Juventus, Pogba vuole esserci contro il Benfica in Champions League

Chiaramente anche la Juventus spera di poter contare su di lui al più presto, considerato che è uno degli uomini chiave dello scacchiere bianconero. In tal senso sembrano arrivare buone notizie, visto che secondo quanto riporta Tuttosport il francese starebbe accelerando sulla tabella di marcia. Le sue condizioni sono in miglioramento e Pogba spera di poter giocare il match contro il Benfica in Champions League tra un mese, partita che potrebbe essere quella chiave per il discorso qualificazione. Certo sarebbe una fantastica notizia per Allegri, che nel frattempo dovrebbe recuperare anche un’altra pedina chiave come Chiesa.