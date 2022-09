Calciomercato, Juventus travolta: lo soffiano gratis

Calciomercato, il futuro del centrocampista continuerà probabilmente ad essere in Premier League. Sfuma il possibile colpo.

Per essere un brasiliano è un po’ atipico. Ma le sue caratteristiche farebbero proprio al caso di questa Juventus, che – non è un mistero – la scorsa estate l’avrebbe volentieri portato a Torino. Douglas Luiz, calciatore brasiliano classe ’98, in realtà l’hanno cercato in tanti, considerando che a giugno 2023 scadrà il suo contratto con l’Aston Villa, il club in cui milita dal 2019. Il nazionale verdeoro ha un ruolo poco appariscente, quello di mediano davanti alla difesa, ma è un giocatore di sostanza, in grado di partecipare alla costruzione dell’azione. Acquistato giovanissimo dal Manchester City, che lo prelevò dal Vasco da Gama, è approdato a Birmingham dopo un prestito in Spagna, al Girona.

Ma è sotto la guida di Steven Gerrard che è definitivamente sbocciato al punto tale da scatenare gli appetiti di mezza Premier League e non solo. Nell’ultima sessione di mercato sembrava dovesse finire all’Arsenal. I Gunners erano in cerca di un centrocampista centrale di qualità, hanno effettuato diversi tentativi ma alla fine non s’è concretizzato nulla.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra: “L’Arsenal ci riproverà per Douglas Luiz”

L’Aston Villa, infatti, fu categorico. E non era disposto a far partire il giocatore per meno di 40 milioni di euro. Cifra che probabilmente da Londra anno ritenuto spropositata, soprattutto perché Douglas Luiz stava per entrare nell’ultimo anno di contratto. Di rinnovo, però, non se ne parla ed inevitabilmente il suo sarà uno dei nomi più caldi delle prossime sessioni di calciomercato. Non è da escludere, infatti, che possa lasciare Birmingham già a gennaio. In Italia c’è anche il Milan sulle sue tracce, ma il pressing della Juventus resta costante. Ad ogni modo, la Premier è sempre la Premier. Oltre all’Arsenal, potrebbe tentare un affondo anche il Chelsea ma il giornalista Simon Phillips, in un intervista al portale givemesport.com è stato categorico: “I Blues ci faranno sicuramente un pensierino, ma io resto convinto che nel suo futuro ci siano i Gunners di Mikel Arteta”.