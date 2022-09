Calciomercato, asse Juventus-Psg bollente: pronto il nuovo affare

Calciomercato Juventus, da escluso a protagonista: parte l’assalto della Juventus all’ex Bayern.

Nonostante il mercato estivo sia chiuso già da quasi un mese e quello di gennaio ancora lontano, c’è da dire che la dirigenza bianconera sta comunque lavorando per riuscire a portare a termine un affare che non è riuscita a chiudere nella scorsa tornata di calciomercato, e di cui si avverte la mancanza in rosa.

Quest’ultimo e mancato obiettivo di mercato era saltato fuori proprio negli ultimi giorni di trattative e quindi il pochissimo tempo a disposizione non aveva dato la possibilità a Cherubini di effettivamente chiudere un affare. La valutazione della effettiva necessità di un altro calciatore era scaturita dalla constatazione fatta dalla società circa la mancanza in difesa del numero adatto di calciatori per affrontare il campionato. Questo perché in effetto lo slot di Pellegrini, partito per la Germania, non è stato poi nuovamente riempito con un altro giocatore.

Calciomercato Juventus, ritorna l’idea Bernat: si prepara l’assalto al terzino tuttofare.

Uno dei nomi caldi in quei pochissimi ultimi giorni di mercato era stato quello di Bernat, terzino tuttofare attualmente al Paris Saint Germain dove però, nonostante le sue qualità, non è ritenuto parte integrante del progetto da Galtier. Proprio per questo motivo per la dirigenza non dovrebbe essere quindi così difficile riuscire a chiudere la trattativa che porterebbe il terzino a Torino. Secondo le indiscrezioni riportate da “calciomercatonews.com”, sembrerebbe che l’asse Torino-Parigi si stia nuovamente scaldando, con la possibilità che Bernat arrivi in Italia che si sta facendo sempre più concreta.