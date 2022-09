Calciomercato Juventus, pre-accordo con il Barça: chiusura imminente

Calciomercato Juventus, incredibile ma vero. Tra i due “litiganti” alla fine la meglio l’ha avuta il Barcellona: tutti i dettagli.

Da ‘Todofichajes’ si parla di Asensio. L’attaccante conteso da Juventus e Milan, adesso, sarebbe ad un passo dal Barcellona. Un pre contratto con i blaugrana, la squadra rivale numero uno del suo attuale club, il Real Madrid.

Stando infatti all’indiscrezione, il giocatore avrebbe raggiunto un vero e proprio accordo con il Barcellona per la sua permanenza in Spagna ma da sponde opposte. Il Real Madrid non soddisfa le sue richieste e allora il Barcellona si è fatto sotto.

Calciomercato Juventus, Asensio vicinissimo al Barcellona

Un colpo di scena decisamente inaspettato. Sul fronte dell’attaccante si muovevano con grande interesse anche Juventus e Milan viste le caratteristiche del giocatore, ideali se pensate proprio nelle rispettive squadre. Ma nonostante le volontà dei due club italiani, adesso, ad averla la meglio, sarà proprio il Barcellona.

Il mancato accordo con la dirigenza del Real ha fatto slittare – letteralmente – tutte le considerazioni. Asensio sarebbe pronto a scegliere la squadra rivale con un contratto importante e di nuovo un ruolo da protagonista assoluto. In Spagna ne sono convinti e allora non ci resta che aspettare l’ufficialità con l’amaro in bocca visto che il talento era potenzialmente accessibile per le scuderie bianconere. Ma nel mercato nulla è così scontato fino a quando non arriverà la firma, pertanto la Juventus rimarrà comunque alla finestra in attesa di capire gli sviluppi, anche se in Spagna sono sicuri che sceglierà proprio il Barcellona per il suo futuro.