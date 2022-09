La Juventus piazza il primo colpo del mercato invernale: c’è anche la data

La Juventus piazza il primo colpo del mercato invernale: ormai di dubbi non ce ne dovrebbero essere. E c’è anche la data

Dalla Spagna sono quasi certi che la Juventus abbia piazzato il primo colpo del mercato invernale. E la fonte è As, non una qualunque. Il quotidiano, spiega, che già dopo il Mondiale si potrebbe chiudere l’operazione di mercato, che potrebbe regalare a Massimiliano Allegri, o a chi per lui, qualora il tecnico venisse allontanato nel corso della stagione, quel difensore, terzino sinistro, che al momento manca. Anche per via di un possibile addio di Alex Sandro la prossima estate. Beh, possibile lo potremmo pure cambiare in certo a dire il vero. Ma questo poi è un altro discorso.

Torniamo al possibile innesto. Anzi all’innesto che pare certo. Grimaldo, difensore del Benfica, dovrebbe essere davvero il prossimo rinforzo. L’operazione, spiegano dalla Spagna, si potrebbe chiudere già dopo il Mondiale. Il giocatore, in scadenza di contratto, non sembra abbia la voglia di rinnovare con la squadra portoghese. E allora ecco che Cherubini, muovendosi in anticipo, potrebbe anticipare tutta la concorrenza.

La Juventus piazza il colpo, ecco Grimaldo

Nel corso dell’estate appena andata in archivio ci ha pensato anche il Barcellona al giocatore per andare a sostituire Jordi Alba. Ma in questo momento i catalani sembrano dietro la società bianconera, abile a capire il momento e piazzare quello che potrebbe essere l’affondo decisivo.

Il giocatore, inoltre, sarebbe pure seguito da Newcastle e Arsenal, in Premier League: ma al momento queste destinazioni non sembrano allettarlo più di tanto. Insomma, Juve davanti a tutti ed erede di Alex Sandro già trovato e bello impacchettato per il prossimo anno. Grimaldo, quindi, potrebbe essere davvero il primo innesto della stagione.