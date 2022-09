Calciomercato Juventus, salta tutto: 35 milioni per l’erede

Calciomercato Juventus, l’epurazione è senza appello: contatti per il sostituto. Dalla Spagna rilanciano: colpo da 35 milioni.

Dopo la sosta per le Nazionali, in casa Juventus è tempo di riattaccare la spina. La compagine di Allegri è chiamata a rispondere immediatamente all’ultimo periodo no, per provare non solo a giocarsi le residue speranze di qualificarsi in Champions League, ma anche per ritagliarsi un ruolo da protagonista per la lotta al vertice in Serie A.

Sotto questo punto di vista, serviranno i tre punti già domenica sera in casa contro il Bologna, nella classica partita da dentro e fuori che tanto potrà dire sulle velleità di riscossa di Vlahovic e compagni. Questa pausa, però, ha costruito il terreno ideale per il circolare di diverse voci di mercato legate ai tanti affari che direttamente o indirettamente vedono coinvolti i bianconeri. Non possono essere trascurati, ad esempio, i rumours riguardanti Arthur, che nell’ultimo giorno disponibile della scorsa sessione estiva di calciomercato è approdato al Liverpool con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Juventus, Arthur mollato dal Liverpool: fari puntati su Rodriguez

L’ambientamento del brasiliano con la nuova realtà, però, è stata alquanto traumatica. L’ex play maker del Barcellona si sta allenando con le giovanili del Liverpool per provare a ritrovare la forma migliore, dopo alcune apparizioni tutt’altro che brillanti in prima squadra. Stando così le cose, le chances che possa essere riscattato dai Reds sono sostanzialmente nulle. Secondo quanto riportato da elgoldigital.com, infatti, il Liverpool avrebbe cominciato a tastare con molto interesse il profilo di Guido Rodriguez, legato al Betis Siviglia da un contratto in scadenza nel 2024 e da una clausola rescissoria dal valore di 80 milioni di euro. Klopp, però, potrebbe mettere le mani sul nuovo centrocampista per molto meno: alla luce della volontà di Rodriguez, entusiasta all’idea di approdare all’ombra dell’Anfield Road, l’affare potrebbe chiudersi per circa 35 milioni di euro.