Calciomercato Juventus, firma in arrivo: il colpo può sfumare

Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento di discussione tra i tifosi bianconeri anche in questi giorni di sosta.

Sosta che ormai sta per finire, visto che nel weekend si tornerà in campo per la serie A, con la Juve che dovrà vedersela con il Bologna. Ovviamente è una partita da vincere a tutti i costi, visto che sono stati già commessi diversi passi falsi in questa primissima parte della stagione. Allegri recupererà degli uomini importanti e avrà maggiori soluzioni per questo prossimo periodo ricco di impegni.

Nel frattempo però si continua a parlare di possibili obiettivi dei bianconeri non solo per il mese di gennaio ma anche per la prossima estate. Se si vuole anticipare la concorrenza, sempre più agguerrita e folta, bisogna per forza di cose iniziare a muoversi con largo anticipo. Anche perché obiettivamente ci sono delle zone del campo che necessitano innesti.

Calciomercato Juventus, il Lione blinda il baby gioiello Sarr

Come detto i bianconeri tengono sempre d’occhio i giovani talenti che ci sono in circolazione. Non solo in Italia ma anche in Europa. Ed è logico che tutti puntano a blindare i loro migliori giocatori. Dalla Francia – come riporta l’Equipe – arriva un rumor che riguarda proprio la Juventus. I bianconeri infatti avrebbero messo ormai da tempo nel mirino Mamadou Sarr del Lione. Si tratta di un centrale difensivo molto promettente, di soli 17 anni, che ha ancora grandi margini di crescita. Il club torinese avrebbe effettuato un sondaggio nei suoi confronti, ma lui ha preferito continuare il suo percorso con il Lione. Che ora lo premierà facendogli firmare il suo primo contratto da professionista. Allontanando così ogni possibile voce di mercato nei suoi confronti.