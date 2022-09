Calciomercato Juventus, scout in azione: sfida al Napoli per il gioiellino tra i pali

Calciomercato Juventus, osservatori bianconeri in azione: il giovane calciatore ha fatto perdere la testa anche agli azzurri.

Un lungo e faticoso tour de force attende la Juventus di Massimiliano Allegri nei prossimi quaranta giorni. Campionato e Champions League sono i due fronti che vedranno impegnata la Vecchia Signora nel mese e mezzo che fa da preludio ai Mondiali in Qatar. Tante le partite potenzialmente decisive, da non sbagliare assolutamente dopo un avvio che ha deluso le attese. Per quanto concerne la Serie A, i bianconeri si ritrovano già ad inseguire dopo aver vinto solo due partite nelle prime sette giornate. La prima sconfitta è arrivata nello scorso turno: un clamoroso quanto inatteso scivolone sul campo del neopromosso Monza, che in precedenza non aveva mai assaporato la gioia dei tre punti.

Possiamo tranquillamente parlare di “disastro”, invece, riferendoci al percorso degli uomini di Massimiliano Allegri in Champions League. Due sconfitte su due contro le dirette concorrenti Psg e Benfica e obiettivo qualificazione agli ottavi di finale quasi compromesso.

Calciomercato Juventus, occhi puntati su Rizzo della Pro Vercelli

L’allenatore per adesso è stato confermato ma tutto dipenderà dai risultati delle prossime settimane. Ad ogni modo, sul banco degli imputati è finita anche la società. Che, malgrado sia stata tra le più attive sul mercato estivo, a gennaio non potrà restarsene con le mani in mano. Nella prossima sessione il club valuterà diversi profili, da acquistare anche in prospettiva. Tra questi segnaliamo l’interesse, in realtà già manifestato nei mesi scorsi, per un giovane portiere, vale a dire Matteo Rizzo della Pro Vercelli.

Un classe 2004 che sta facendo parlare di sé a suon di prestazioni, incuriosendo – come riferisce TuttoC.com – numerose squadre di Serie A, tra cui la Juventus. Oltre agli osservatori della Signora, che stanno monitorando da tempo il ragazzo, si sarebbero attivati anche quelli di Fiorentina e Napoli, pronte ad anticipare il club bianconero.