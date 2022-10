Calciomercato Juventus, è duello con l’Inter per l’erede di Haaland

By

Calciomercato Juventus, ci sono anche i nerazzurri sul giovane attaccante che ha attirato l’attenzione della Signora.

La sessione di mercato si è conclusa da un mese, ma i club non hanno mai realmente smesso di guardarsi attorno. Molti di loro, Juventus inclusa, sono in cerca di attaccanti di spessore che possano rinforzare il reparto offensivo e fare la differenza.

Quello dei bianconeri, almeno finora, ha deluso le aspettative, ed è per questo motivo che la squadra sta già guardando al futuro, nel tentativo di individuare qualche nuovo profilo che possa fare al caso suo. E ce n’è uno che, in effetti, si presterebbe molto bene al progetto della Vecchia Signora. Peccato solo che la Juve non sia la sola ad averlo puntato.

Calciomercato Juventus, tutti pazzi per Schjelderup

Sono in tanti, come riporta calciomercatoweb.it, a corteggiare Andreas Schjelderup, giovane promessa del Nordsjaelland, che ha lasciato di stucco vari club europei. Il norvegese, classe 2004, è sotto contratto fino al 30 giugno 2024, ma ha così tanti pretendenti che nei prossimi mesi la sua vita potrebbe cambiare radicalmente.

Qualcuno, ossia il Siviglia, ha già provato a portarlo dalla sua parte, avanzando un’offerta qualche mese fa. Il ragazzo, che è considerato il nuovo Haaland, è però ancora lì. Gli spagnoli avevano messo sul piatto 4 milioni, troppo pochi se rapporti ai 20 effettivamente richiesti dalla società danese. Sarebbero pronti a farsi avanti anche l’Inter, il Borussia Dortmund, il Liverpool e l’Arsenal, perciò è chiaro che la Juve dovrà darsi da fare, se vuole mettere le mani su questo bocconcino che tanta gola sta facendo nel Vecchio Continente. La possibilità che Schjelderup sbarchi in Serie A è, dunque, concreta come non mai.