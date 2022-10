Piovono conferme, Firmino alla Juventus: cosa è successo

Piovono conferme, Firmino alla Juventus: ecco cos’è successo attorno all’attaccante del Liverpool seguito dai bianconeri

In estate si è parlato molto di un possibile arrivo di Firmino alla Juventus. E sotto questo aspetto piovono delle conferme importanti. Sì, la Juve ha contattato il giocatore in scadenza di contratto nel 2023 con il Liverpool, ma alla fine è prevalsa la volontà di far quadrare i conti. Un affare che comunque non è mai decollato, secondo quanto raccolto da goal.com, che però fa un quadro della situazione che è stata e che magari potrebbe tornare forte nei prossimi mesi.

Firmino è stato praticamente bloccato da Klopp, intanto: il tecnico tedesco ha praticamente messo un veto alla sua partenza, anche per via di un legame forte che c’è tra i due. Un jolly per l’allenatore, che ha avuto ragione anche nelle scorse ore.

Firmino alla Juventus, è stata solo una suggestione

Quello che esce fuori comunque è un altro fatto: una vera e propria trattativa per il brasiliano non c’è mai stata ma solo un primo abboccamento, una suggestione per i bianconeri che poi hanno puntato su Milik. Che in ogni caso sta facendo bene.

Potrebbe quindi tornare in corsa per la prossima stagione? Stando a quanto dichiarato dallo stesso giocatore dopo la vittoria del Community Shield contro il Manchester City, le speranze sono decisamente poche: “Voglio restare, amo questa squadra, i tifosi, la città. Mi sono adattato e ovviamente voglio restare”.