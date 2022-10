“Farò di tutto per rimanere qui”: l’annuncio che scuote la Juventus

“Farò di tutto per rimanere qui”: l’annuncio in diretta che scuote la Juventus e che apre degli scenari per il futuro. Le ultime

L’annuncio in diretta che probabilmente nessuno si aspettava e che potrebbe aprire degli scenari per il futuro. Nessuno si aspettava, è evidente, una presa di posizione così netta da parte del difensore che il prossimo 30 giugno si potrebbe liberare a parametro zero. Ma lui, dalla propria parte, le indicazioni le ha mandate e anche in maniera abbastanza decisa e convinta.

“Farò di tutto per rimanere qui. Poi dipende da loro, non posso fare da solo”. Questo ha detto Alex Sandro ai microfoni di Dazn dopo la gara di ieri sera contro il Bologna. Anche se, c’è da dirlo, la Juventus almeno per ora non sembra voler prolungare l’accordo: lo stipendio è esagerato e il brasiliano, nelle ultime stagioni, ha avuto un calo di rendimento non da poco. Tant’è che la società bianconera già da un poco di tempo si sta guardando intorno per quel ruolo così delicato.

L’annuncio scuote la Juventus

Ovviamente l’annuncio scuote un poco la Juventus. E potrebbe anche far cambiare atteggiamento ad Alex Sandro nei prossimi mesi. Che, magari, potrebbe tornare ad essere quel giocatore in alcuni casi davvero devastante che nel corso delle passate stagioni è stato ammirato dalle parti di Torino. Ovviamente, con un ingaggio diverso, potrebbe pure rimanere in rosa come rincalzo, visto che qualcuno, in quella zona, dovrebbe arrivare comunque. I nomi che circolano sono importanti e la sensazione, inoltre, è che la Juventus sia davvero a un passo dalla chiusura con Grimaldo del Benfica. Ma c’è pure l’opportunità che porta a Bensebaini del Leverkusen in tutto questo. Le piste, quindi, ci sono e sono anche importanti. E per Alex Sandro solamente la stagione potrà far capire il da farsi per il futuro.