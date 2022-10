Calciomercato Juventus, fulmine a ciel sereno: doppia offerta già scritta

Ci saranno delle novità in arrivo nel calciomercato invernale per la Juventus? E’ questa la domanda che si iniziano a fare i tifosi.

Per adesso la squadra di Allegri è chiamata a recuperare terreno in campionato e in Champions League. In serie A la vittoria ottenuta nell’ultimo turno contro il Bologna ha spazzato via ogni vento di crisi. Ma chi sta davanti non perde colpi e per tornare in lizza per lo scudetto non dovranno essere commessi altri passi falsi. La sosta non è lontana e fino allo stop per i mondiali non sono ammesse distrazioni.

La Juventus però starà senz’altro già iniziando a pensare al calciomercato del 2023, alle possibili opportunità che potrebbe proporre il mercato invernale e agli obiettivi da raggiungere nel corso della prossima estate. Con una sola missione, rendere la squadra sempre più forte e competitiva.

Calciomercato Juventus, Ndicka e Kamada rinnovano o no?

Anche la Juventus, così come tanti altri top club europei, starebbe guardando con grande attenzione a due giocatori che la prossima estate potrebbero essere degli interessanti parametri zero. Stiamo parlando di Ndicka e Kamada.

News #Ndicka & #Kamada: Both players have written offers from Frankfurt. They can extend at least until 2025 anytime, would become top-earners. SGE wants to keep them but not at any price. Therefore the club takes the risk to loose them as a free agent in 2023. @SkySportDE 🇫🇷🇯🇵 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 3, 2022

Il difensore centrale e il centrocampista giapponese sono in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte. Il club vorrebbe arrivare ad un rinnovo fino al 2025, ma non è pronto a superare comunque certi limiti. Ecco perchè sono forti i rumors che arrivano dalla Germania riguardo una loro possibile partenza a parametro zero.