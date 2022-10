Tv Play | Calciomercato, Juve e Milan travolte: ribaltone in diretta

Calciomercato Juve e Milan, le due squadre interessate ai calciatori ormai sono fuori dai giochi. Il ribaltone arriva in diretta

Ribaltone in diretta, con Juventus e Milan travolte e che probabilmente non avranno la possibilità di arrivare, in questo momento, a quelli che erano sicuramente degli obiettivi di mercato. La situazione è cambiata nello spazio di pochissimo tempo, visto che quando poi ci si accorge delle qualità di un calciatore, e non si chiude la questione, allora anche le altre big d’Europa diventano interessate. E siccome le possibilità economiche sono diverse, c’è da fare i conti con la realtà dei fatti e non solo quelli in tasca.

Insomma, Lodovico Spinosi, intermediario di mercato, ha parlato a TVPLAY, il format streaming di calciomercato.it. E ha messo nero su bianco quelle che sono le possibilità per Juventus e Milan di prendere Joao Gomez e Vitor Roque, elementi che sono stati accostati ai due club italiano. Il primo è un mediano che può giocare anche come mezzala; il secondo invece è un attaccante che può giostrare su tutto il fronte offensivo.

Calciomercato Juve e Milan, ribaltone in diretta

Si è chiesto a Spinosi se al momento sia irrealistico pensare ad un loro approdo in Italia. La risposta è stata netta: “Temo che siano fuori portata per le italiane, questa estate Joao Gomez c’era la possibilità di prenderlo a una cifra ragionevole, però ormai con il tempo tutti si accorgono quando i calciatori sono forti e i prezzi salgono. In questo momento non siamo più competitivi sul mercato e non solo con la Premier League, purtroppo ci stanno superando anche altre realtà. Non so se Juve e Milan lo vogliono prendere, ma sicuramente ci starebbero alla grande nel campionato italiano”.

“Quando compri dall’Atletico Paranaense vai sul sicuro – ha chiuso – e ci azzecchi sempre visto che hanno sfornato gente come Renan Lodi, Bruno Guimaraes e via dicendo”.