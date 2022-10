Calciomercato Juventus, bomba Griezmann: accordo a prezzo stracciato

Le prossime partite da disputare in Italia e in Europa saranno fondamentali anche per capire le mosse di calciomercato della Juventus.

La formazione bianconera è stata tra le grandi protagoniste della sessione del 2023, con la dirigenza capace di portare a Torino grandi elementi. Sono stati fatti grandi investimenti come quello di Vlahovic a gennaio, un acquisto per il presente e per il futuro. Sono arrivati poi big a parametro zero sfruttando l’opportunità che il mercato ha proposto. Non ci si è fatto trovare impreparati insomma e la strada del rinnovamento è ormai tracciata.

Non si esclude che a gennaio dunque possa esserci qualche altro innesto, molto dipenderà dai risultati delle prossime settimane e dalla situazione dell’infermeria, che per fortuna si sta svuotando. Ma se non arriveranno colpo invernali di sicuro ne arriveranno nel corso della prossima estate.

Calciomercato Juventus, Griezmann all’Atletico per 20 milioni di euro

Un giocatore molto ambito da più club per il futuro è Antoine Griezmann, attaccante di spessore internazionale che non ha bisogno di presentazioni. Finora l’Atletico Madrid non ha schierato come titolare fisso l’attaccante in modo da non dover esercitare la clausola dell’obbligo di acquisto fissato in 40 milioni di euro. In Spagna però ci sono rumors chiari che sembrano indicare il suo futuro. Come ha riportato anche calciomercato.it infatti i colchoneros e il Barcellona avrebbero trovato un accordo per far sì che il francese diventi a titolo definitivo un calciatore di Xavi. Accordo ad un prezzo decisamente minore, circa 20 milioni di euro. In questo modo, di fatto, si spegnerebbe sul nascere ogni possibile trasferimento in Italia, Juventus o Inter che sia.