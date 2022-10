Calciomercato Juventus, ‘salta’ il dopo Cuadrado: bufera blaugrana

Calciomercato Juventus, salta il dopo Cuadrado: il Barcellona pronto a irrompere in Serie A bruciando i bianconeri e l’Inter

Da un po’ di tempo la Juventus ha cominciato a guardarsi intorno per quello che dovrebbe essere il dopo Cuadrado. E lo sta facendo anche in Serie A la società bianconera, che nel corso di queste settimane ha puntato gli occhi su un giocatore del Torino che, a quanto pare, interessa anche all’Inter di Marotta. Una situazione, quella che gira intorno alle prestazioni di Singo, che viene costantemente monitorata da Cherubini.

Ma dalla Spagna non sono così sicuri che l’esterno adesso in forza alla squadra di Juric possa continuare la sua carriera in Italia. Soprattutto per quelle che sarebbero le intenzioni del Barcellona di Xavi che lì, a destra, potrebbe avere qualche problema il prossimo anno. Dest è andato al Milan, Sergi Roberto va in scadenza e di rinnovo ancora non se ne è parlato, e Bellerin è da valutare alla fine dell’anno in base a quelle che saranno le sue prestazioni. Insomma, in casa blaugrana, secondo Sport.es, si valuta con interesse il profilo del giocatore del Torino.

Calciomercato Juventus, irrompe il Barcellona

Un Barcellona che quindi è pronto a irrompere e sfruttare l’occasione. Magari questi giorni passati in Italia per l’impegno di ieri sera contro l’Inter in Champions League, hanno fatto avviare i contatti per quello che potrebbe essere un altro colpo in Serie A della squadra di Xavi dopo quello di Kessié andato in porto la scorsa estate. Singo, come detto, è attenzionato da un poco di tempo anche da Cherubini che però sul taccuino ha anche altri nomi per la corsia destra. Operazione che quindi si potrebbe complicare. Anche perché resistere al fascino del Barcellona è sempre difficile.