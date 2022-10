Dal Borussia Dortmund alla Juventus: il rebus si sblocca subito

Dal Borussia alla Juventus, ecco come si sblocca il rebus per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri.

Quest’ultimo è stato fin qui, a detta della piazza, uno dei principali responsabili delle difficoltà palesate dalla rosa nella primissima parte di stagione. La Juve è rea infatti di aver dissipato gran parte delle occasioni avute per incanalare verso i giusti binari un percorso durante il quale, contrariamente alle aspettative iniziali, non hanno assolutamente brillato.

Gli esempi del passato, all’ombra della Mole e non solo, ci lasciano però comprendere come ci sia ancora tantissimo tempo per provare a recuperare, anche alla luce dei grandi rinforzi approdati a Torino nel corso dell’ultimo calciomercato e che rendono la compagine torinese una delle più attrezzate della Serie A. I risultati, come dicevano, hanno però dato tutt’altre indicazioni e costringono dunque il club al dover fare attente e profonde valutazioni al fine di ripristinare lo status di una squadra da troppo tempo lontana dai propri grandi e importantissimi standard.

Calciomercato Juventus, rinforzo dal Borussia e non solo: tutti i nomi

In questa fase sarà certamente decisivo il terreno di gioco, sul quale Vlahovic e colleghi dovranno rispondere alle tante critiche giunte, soprattutto dopo l’aver toccato uno dei punti più bassi della stagione con la doppia sconfitta consecutiva di circa tre settimane fa contro Benfica e Monza. I primi segnali sono certamente arrivati già col Bologna, squadra catalizzatrice di un ciclo anche europeo durante il quale la Juventus si giocherà tutto.

Frattanto, proprio mentre Allegri e i suoi uomini pensano alle questioni di campo, restano sul tavolo della società tanti scenari da approfondire e poi magari concretizzare. Al netto delle importanti entrate dell’ultima estate, la Juve sa infatti di essere ancora incompleta e di dover dunque limare determinate regioni. Tra queste figura certamente quella degli esterni difensivi, soprattutto se si pensa all’età e alla scadenza di Cuadrado nonché al livello di resa di Alex Sandro.

Anche l’eclettico e fondamentale Danilo non è eterno e, proprio in tale ottica, si tenga presenta la lista di nomi redatta da Fichajes.net per i possibili rinforzi del futuro. Tra questi figura certamente Jordi Alba, in nobile compagnia di Bensebaini e Grimaldo. A questi si aggiunga Raphael Guerreiro, giocatore del Borussia Dormund in scadenza contrattuale con un sottomarino giallo che, consapevole delle importanti doti del giocatore, sta comunque in questa fase provando a trattenerlo.