Calciomercato Juventus, intreccio con Roma e Milan: ritorna dopo un anno

Calciomercato Juventus, adesso potrebbe cambiare tutto sulle fasce. Il giocatore potrebbe ritornare con un cambio inaspettato.

Come scrivono dal portale spagnolo ‘Fichajes’ dall’estero potrebbe muoversi già un vecchio obiettivo dei bianconeri. L’ex Udinese Molina non sembra più convincere Simeone e potrebbe ritornare in auge proprio nel target della Vecchia Signora.

Al suo posto Simeone avrebbe identificato il perfetto identikit di Dalot, terzino del Manchester United che piace molto al Cholo, anche lui tra gli obiettivi dei bianconeri per giugno. Si potrebbe infatti scatenare una vera e propria asta che coinvolgerebbe più dimensioni calcistiche.

Calciomercato Juventus, asta per Dalot | Così si libera Molina

Non solo Atletico Madrid. Anche Juventus, Roma e Milan su Dalot. Il giocatore non rinnoverà il suo contratto in Inghilterra e a quel punto potrebbe scatenarsi un vero e proprio pandemonio per averlo. Ma come dicevamo poc’anzi, qualora il giocatore scegliesse la corte dei colchoneros, la Juventus potrebbe ritentare, eventualmente, l’acquisto di Molina già cercato in passato proprio dalla Vecchia Signora.

Certamente, entrambi, sono due profili di rilievo che dovrebbero quindi avere molte possibilità di prendersi un posto da protagonisti come spesso succede quando la Juventus ha già in mente quali obiettivi perseguire. C’è da dire che nella prossima stagione tutto cambierà sulle fasce. Difficilmente Cuadrado verrà rinnovato, così come Alex Sandro, anche lui in scadenza. Ci sarà quindi un vero e proprio restyling dei laterali difensivi che potrebbe avere già qualche profilo concreto. Dalot uno di questi ma occhio, anche, agli altri nomi in ballo. Uno su Tutti Molina, che appunto, in caso di acquisto di Dalot da parte dell’Atletico Madrid, sarebbe di nuovo libero di ritornare in Serie A e a quel punto la candidatura della Juventus diventerebbe concreta.