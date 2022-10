Calciomercato, Juve e Milan ferme al palo: colpaccio gratis

Attenzione alle tanti voci che stanno circolando già in questo periodo riguardo le mosse future di calciomercato della Juventus.

Pochi dubbi sul fatto che la società bianconera avrà senz’altro già fissato quali sono le sue priorità di mercato in vista della prossima sessione di mercato. Il processo di rinnovamento dell’organico di Massimiliano Allegri andrà avanti e a Torino arriveranno altri elementi che saranno chiamati ad aprire un nuovo ciclo vincente.

Bisogna pur sempre tenere un occhio al bilancio e dunque cosa attendersi dal prossimo anno? La Juventus cercherà di bruciare la concorrenza su alcuni nomi e terrà in considerazione tutti quei giocatori che sono in scadenza di contratto. Anche perchè a giugno 2023, se non ci saranno rinnovi, saranno liberi elementi davvero molto interessanti.

Calciomercato Juventus, su Ndicka ci sono anche Siviglia e West Ham

C’è un difensore che è seguito davvero da tante squadre europee, si vocifera anche dalla Juventus. Anche perchè è in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte e ingaggiarlo a costo zero sarebbe davvero un colpaccio. Stiamo parlando del giovane difensore centrale Ndicka, al quale il club tedesco pare intenzionato ad offrire un rinnovo ma non a cifra altissime. Cifra che invece possono permettersi grandi squadre che sono pronte a mettere sul piatto un maxi ingaggio. La stampa estera spiega come sulle sue tracce – oltre al Psg che potrebbe fare un’offerta se non arriverà Skriniar – ci siano anche il Siviglia e il West Ham. Altre concorrenti pericolose per Ndicka: in estate sarà asta per lui?