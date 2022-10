Intreccio con Lautaro: l’Inter manda in estasi la Juventus

Calciomercato Juventus, effetto domino Lautaro Martinez: il tam tam mediatico non accenna a placarsi, e le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Germania sono lapidarie.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Milan-Juventus, con i bianconeri che vogliono dare continuità ai due successi consecutivi ottenuti contro Bologna e Maccabi Haifa. Servirà la classica partita perfetta contro i rossoneri per provare ad imprimere una sterzata importante ad una stagione che vede gli uomini di Allegri ancora invischiati in una deleteria crisi d’identità.

Nelle due ultime apparizioni stagionali, però, qualcosa sembra essersi smosso. Sia contro i felsinei che contro gli israeliani Di Maria e compagni hanno creato molto. Prolificità offensiva che invece era mancata nel primo segmento di stagione, dove molto spesso la manovra bianconera era stata priva di idee e vuota di contenuto. Di tutto questo ha beneficiato indubbiamente Dusan Vlahovic, in goal sia contro i felsinei che contro gli israeliani. Notizia da non trascurare, anche perché nelle ultime settimane si erano rincorse delle voci in merito ad una precoce partenza dell’attaccante serbo, sul quale avrebbe messo gli occhi il Bayern Monaco.

Calciomercato Juventus, intreccio Vlahovic-Lautaro: cosa sta succedendo

In realtà come riferito dalla Bild, i bavaresi non avrebbe neanche sondato la situazione legata al bomber serbo. Secondo quanto riferito, infatti, in cima alla lista dei desideri dei Campioni di Germania ci sarebbe Harry Kane, con a ruota Lautaro Martinez. Sebbene nelle ultime sessioni di calciomercato Juventus e Bayern Monaco abbiano spesso intavolate trattative di mercato (de Ligt l’ultimo lapidario esempio), non sembrano esserci le condizioni propizie per un eventuale trasferimento di Dv9 in Bundesliga. La Juve d’altronde non ha alcuna intenzione di privarsi del proprio gioiello, neanche a fronte di cifre stratosferiche.