Calciomercato Juventus, rivelazione bomba sul rinnovo: “Me l’hanno chiesto”

Calciomercato Juventus, rivelazione bomba sul rinnovo del contratto: “Sì, è vero, me l’hanno chiesto”. Parole direttamente del calciatore

“Sì, è vero, me lo hanno chiesto. Ma al momento io non sono in campo e la mia priorità, al momento, è quella di tornare a giocare”. Spazza via tutti i dubbi Aouar, con questa dichiarazione rilasciata a L’Equipe. Il centrocampista del Lione, in scadenza di contratto, potrebbe anche rinnovare il proprio accordo con la società di Aulas. Almeno questa è la voglia del club in questo momento che stride, però, con quelli che sono i pensieri del giocatore nel mirino della Juventus in Italia e non solo. Lui vuole tornare a scendere in campo e al momento non riesce proprio a pensare a prolungare il proprio contratto. Insomma, la porta rimane aperta.

Una rivelazione quella di Aouar, che conferma ovviamente tutte quelle che erano state le indiscrezioni delle settimane scorse che volevano appunto un Lione pronto a blindare ancora per diverso tempo il giocatore. Lui al momento ha risposto picche, è evidente, e allora la possibilità di strapparlo al club transalpino rimane aperta.

Calciomercato Juventus, rivelazione Aouar

Ovviamente non si parla nei dettagli della cosa: Auoar, come tutti sappiamo, il prossimo 30 giugno sarebbe libero di firmare per chiunque. Da gennaio, a dire il vero, visto che i calciatori hanno la possibilità di accordarsi sei mesi prima della scadenza naturale del proprio accordo. Una situazione che la Vecchia Signora monitora con estrema attenzione, anche se la concorrenza è veramente alta e riguarda non solo la Serie A – anche la Roma ha mostrato interesse – ma pure alcuni club stranieri che prenderebbero volentieri il centrocampista.