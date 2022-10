Calciomercato, ‘vendono‘ subito Vlahovic: bufera dopo Milan-Juve

By

La Juventus è andata al tappeto nel match contro il Milan che si è appena concluso. Un altro passo falso che proprio non ci voleva.

C’era grande attesa per il confronto tra i bianconeri di Allegri e i campioni d’Italia in carica, che sono riusciti ad imporsi davanti ai propri tifosi. Per la Juventus un altro stop duro da digerire, considerando che il divario da chi sta davanti si sta facendo sempre più complicato da recuperare. Senz’altro la prestazione da parte di Bonucci e compagni non è stata all’altezza delle aspettative.

Tante le critiche che sono arrivate da parte dei tifosi per l’ennesimo ko stagionale. E stavolta nel mirino c’è finito anche Dusan Vlahovic, che non ha affatto brillato. Tutti si chiedono dove sia finito quel bomber che con la maglia della Fiorentina insaccava il pallone in rete con una straordinaria continuità.

Juventus, tante critiche sui social per il bomber juventino

Ma nel caso particolare anche tante critiche sono arrivate per lo sciagurato retropassaggio del centravanti che ha innescato la ripartenza di Brahim Diaz e di conseguenza al gol che di fatto ha chiuso i giochi. I tweet “contro” Vlahovic sono tanti, molti diretti al calciatore ma c’è anche chi lo difende e attacca Allegri per non essere riuscito a trovare il modo di esaltare le qualità del bomber.

La dinamica che porta al gol di #Diaz è da terza categoria. A partire dal passaggio di #Vlahovic fino a Bonucci nel finale. #MilanJuventus — Milena (@MileTrecarichi) October 8, 2022

Quando tutta la squadra è finalmente alta e un lancio sbagliato di #Vlahovic (incapace di controllare l'ennesimo pallone) favorisce la partenza di #brahimdiaz parte il coro degli #allegri_out su twitter.

Il disagio spiegato bene.#MilanJuve #MilanJuventus — Massimo (@maxbunker) October 8, 2022

C’è magari anche qualcuno che lo vorrebbe in partenza, ma non è da un episodio che si giudica un giocatore. E Vlahovic avrà senz’altro modo di riscattarsi in futuro. Magari il più presto possibile, sperano i supporters.