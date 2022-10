Calciomercato, 007 del Barça in azione: Juventus sotto scacco

Sono sempre i rumors di calciomercato a tenere banco tra i tifosi della Juventus, che sta vivendo un momento molto delicato.

La sconfitta di Milano contro i rossoneri campioni in Italia hanno riaperto di fatto il momento complicato dei bianconeri. Che visti anche i risultati conseguiti finora non potevano commettere altri passi falsi per non pregiudicare la loro stagione. Anche la prossima partita sarà di fatto già un bivio, perchè bisogna andare a vincere in casa del Maccabi se si vuole sperare di andare avanti in Champions League.

Non mancano le critiche ad allenatore e giocatori, ma è in questa fase che bisogna cercare di rimanere calmi e remare tutti dalla stessa parte. La Juventus però sa benissimo che non può più sbagliare e che nelle prossime sessioni di mercato dovrà darsi da fare per trovare i tasselli giusti. Iniziando a pensare pure alle possibili partenze che ci saranno.





Juventus, Dalot osservato dagli scout del Barcellona

Non è un mistero che alla formazione bianconera serviranno nuovi esterni, sia a destra che a sinistra. Anche perché sia Cuadrado che Alex Sandro sono in scadenza di contratto. Se sul lato mancino gli obiettivi sembrano essere già fissati (Grimaldo del Benfica l’opzione primaria) a destra invece si dovrà probabilmente continuare a cercare, visto che un possibile obiettivo è finito nelle mire di un altro grande club.

(🌕) Barcelona have been sending their scouts to keep an eye on United’s Dalot. He is among the options at Barça, who will sign a right-back in the summer. @FabrizioRomano #Transfers 🔎 — Reshad Rahman ✆ (@ReshadRahman_) October 8, 2022

Diogo Dalot del Manchester United, che negli ultimi mesi è stato accostato ai bianconeri, come riportato, è stato seguito con attenzione dagli scout del Barcellona. Gli spagnoli stanno cercando un esterno destro per l’estate e piace proprio il portoghese.