Calciomercato Juventus, vogliono tutti Rabiot: tris d’assi da urlo

Attenzione massima sempre rivolta a quel che potrebbe accadere nel corso del 2023. Quali saranno le mosse di calciomercato della Juventus?

Mancano ancora diverse settimane all’apertura della finestra dei trasferimenti invernali. Settimane importanti nelle quali per i bianconeri ci saranno tante partite da giocare, fondamentali per il cammino della squadra di Allegri in Italia e in Europa. Poi ci sarà la sosta per i mondiali in Qatar e per la dirigenza juventina sarà il momento di riflettere.

Ci sono infatti tante mosse da iniziare a pianificare, perchè nel corso del 2023 senz’altro ci saranno volti nuovi in arrivo nella formazione torinese. Ma prima di pensare ai possibili colpi da mettere a segno si dovrà iniziare a pensare a quei calciatori che andranno blindati.





Calciomercato Juventus, Rabiot pronto a tornare al Psg?

Adrien Rabiot è l’uomo del momento in casa Juve, e non potrebbe essere altrimenti visto che il francese è stato il grande protagonista della vittoria in Champions contro il Maccabi. Anche se pure lui contro il Milan ieri non ha brillato. A lui difficilmente Allegri rinuncia e i tifosi iniziano a cercare di capire anche quale sarà il suo futuro. Perchè il contratto di Rabiot con la Juventus scadrà il prossimo 30 giugno e non ci sono per ora notizie riguardo il suo rinnovo. I bianconeri sarebbero orientati a fare un’offerta al ribasso per prolungare il contratto. Ma le opzioni per il centrocampista francese non mancano di certo. Secondo infatti gli ultimi rumors Rabiot potrebbe tornare al Psg, ma per lui non si escludono nemmeno le piste che portano a Newcastle e Manchester United. Quel che appare certo è che se la Juve vorrà rinnovare il contratto dovrà cercare di stringere i tempi.