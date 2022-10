Calciomercato Juventus, bomba Jorginho: blitz in città per la firma

Calciomercato Juventus, il giocatore avvistato in città per una possibile firma: sembra essere deciso il futuro di Jorginho

Ci ha pensato e anche molto la Juventus la scorsa estate al possibile colpo Jorginho: ma quando Cherubini ha capito che il Chelsea non aveva nessuna intenzione di abbassare quelle che erano le pretese per il cartellino del giocatore in scadenza ha deciso di mollare la presa per poi prendere Paredes dal Psg. Nel frattempo il centrocampista della nazionale italiana non ha rinnovato con i Blues e non sembra intenzionato a farlo e allora ecco che si potrebbe muovere a parametro zero alla fine di questa stagione. E secondo quanto riportato da tuttomercatoweb sarebbe già stato visto in città.

Non a Torino, è evidente, la Juve sembra aver mollato la presa per il centrocampista classe 1991 a meno che non si presenti un’occasione clamorosa alla fine dell’anno. Ma onestamente non sembra essere il caso. Insomma, la destinazione di Jorginho potrebbe già essere stata decisa.

Calciomercato Juventus, Jorginho al Barcellona

Jorginho sarebbe stato avvistato a Barcellona nei giorni scorsi e potrebbe essere appunto questa la destinazione del giocatore alla fine dell’anno. Ance se, da qui a dare l’accordo per fatto ce ne passa ovviamente. L’azzurro però non sembra avere intenzione di tornare in Italia a differenza di quanto sembrasse la scorsa estate. E poi c’erano ovviamente i problemi che hanno toccato da vicino il Chelsea e l’ex patron Abramovich che mettevano in evidenza una possibilità di partenza. Così non è stato almeno per quest’anno e allora le porte si sono aperte per una destinazione verso la Liga. Vedremo.