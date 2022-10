Calciomercato Juventus, 120 milioni per Milinkovic: ora è “ufficiale”

Calciomercato Juventus, 120 milioni per Milinkovic-Savic. Ora è ufficiale. E le parole arrivano direttamente dal presidente

Ieri vi abbiamo parlato di un possibile, e anche forte, interesse della Juventus per Milinkovic-Savic già dalla prossima finestra di mercato. Un investimento quello bianconero che dovrebbe toccare almeno i 60 milioni di euro tra prezzo del cartellino e bonus. E potrebbe essere sicuramente un affare per la Vecchia Signora, forte anche del fatto che il contratto del centrocampista della Lazio scade nel giugno del 2024 quindi non troppo lungo nel tempo. E poi, ovviamente, ci sarebbe anche quel patto non scritto tra il Sergente e Lotito: qualora arrivasse un’offerta importante da parte di una big allora ci sarebbe davvero la possibilità di cedere il giocatore.

Bene, sulla cifra, comunque, non sembra esserci accordo. Intercettato da Il Messaggero infatti il massimo dirigente della società biancoceleste ha rispedito al mittente, in anticipo, tutte quelle possibili offerte che scenderebbero sotto una cifra.

Calciomercato Juventus, le parole di Lotito

“Il valore e il prezzo di Milinkovic-Savic aumenta mese dopo mese: è straordinario. Adesso vale 120 milioni di euro”. Queste le parole di Lotito riportate dal quotidiano romano. Una situazione che ovviamente mette spalle al muro la Juventus e non solo. Perché oggettivamente non ci sono solamente i bianconeri sulle tracce del giocatore. Insomma, con Lotito, a differenza di quanto raccontato, si potrebbe andare di nuovo a quello che sarebbe un vero e proprio muro contro muro.