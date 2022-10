Calciomercato Juventus, Zaniolo a sorpresa: blitz a gennaio

Calciomercato Juventus, Zaniolo a sorpresa e blitz a gennaio per il 22 di Mourinho. Si profila nuovamente uno scenario importante per l’ex Inter.

Da diverso tempo si parla ormai di questo calciatore, protagonista di vicende non sempre felicissime e reo, forse, di aver pagato troppo le etichette ricucitegli frettolosamente nella Capitale durante l’exploit iniziale sotto la gestione di Di Francesco. Se a ciò si aggiunge la sfortuna, innegabile, abbattutesi su di lui nel corso di questo triennio si comprende bene come essere Zaniolo, al netto dei grandi vantaggi e onori, comporti anche non poche difficoltà.

Una di queste è anche l’essere sempre al centro di vicende di calciomercato, come ormai accaduto in tutte queste finestre di campagna acquisti, sovente legate alla situazione contrattuale mai più affrontata da Pinto e colleghi, intenzionati a prendere tempo e, soprattutto, a rivolgere attenzione a questioni considerate maggiormente prioritarie in quel di Trigoria. In non pochi, comunque, ricorderanno dei tanti rumors che abbiano toccato la sua posizione, soprattutto in seguito all’arrivo di un Dybala che sembrava destinarlo in quel di Torino o in qualche altro nobile club europeo.

Calciomercato Juventus, Cherubini e non solo in agguato: le ultime su Zaniolo e il rinnovo con la Roma

Nicolò è alla fine rimasto però in quella città che, come lui, palesa da anni meraviglie e grandi limiti, coccolandolo forse più del dovuto ma sovente scagliantesi nei confronti dei profili con maggiori margini di crescita con una certa veemenza. Zaniolo, in realtà, è sempre stato protagonista di una sorta di difesa preventiva da parte della piazza, consapevole del suo valore e al contempo timorosa di perdere un pacchetto includente tanti limiti ma altrettante doti.

Lo sa bene la stessa Juventus, osservante con attenzione la sua posizione contrattuale. Proprio mentre il The Sun parla di un possibile tentativo dell’Arsenal per il 22 già a gennaio, Ciro Venerato ha osservato a La Domenica Sportiva come resti ancora un certo gap di vedute tra l’entourage del giocatore e la Roma. Al di là della differenza di vedute sui bonus, Zaniolo continua a chiedere 4 milioni, con Pinto mai spintosi fin qui oltre i 3.5.

La stessa fonte parla di una Juventus ancora sullo sfondo e attenta ormai da anni alle evoluzioni di una storia che ha tanti protagonisti, a partire da quel “bambino d’oro” forse più puerile che aureo e attualmente in scadenza fra due anni.