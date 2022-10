Juventus, altro che Allegri: “portano” il sogno dei tifosi sulla panchina della squadra bianconera. I segnali mai così “bassi”

C’è una sola questione certa, al momento: Massimiliano Allegri, almeno fino alla sosta per il Mondiale, continuerà ad essere l’allenatore della Juventus. Agnelli ieri sera lo ha confermato fino alla fine della stagione, ma è normale pensare che se da qui ad un mese, quando ci sarà un rompete le righe, non ci sarà una svolta, allora delle valutazione ulteriori la società le farà. Insomma, il livornese non può dormire del tutto tranquillo.

Una situazione, quella della panchina bianconera, che ovviamente interessa anche quelli che sono i bookmaker. Un’indicazione importante arriva quindi anche da quelle che sono le sensazioni dei quotisti che sentono, annusano, palano e poi piazzano i loro pronostici. Bene, c’è una quota clamorosa che mai è stata così bassa e che riguarda quello che è il sogno dei tifosi.

Juventus, quota di Zidane mai così bassa

I tempi sono stretti: parliamo infatti dell’allenatore della Juventus del prossimo anno solare e non quello della prossima stagione. Al 22 gennaio del prossimo anno per essere precisi e ovviamente c’è Allegri favorito soprattutto dopo quello che ha detto ieri il massimo dirigente della Juve. Ma occhio alla possibilità del ribaltone. E alle spalle del livornese si piazza Zinedine Zidane, dato sei volte la posta. Mai era stata così bassa la quota del francese ex Real Madrid che dopo il Mondiale per forza di cose capirà quello che è il suo futuro. Sì, Zidane a quanto pare aspetta di capire quello che sarà il destino di Deschamps sulla panchina della nazionale transalpina per poi fare chiarezza. E la Juventus, comunque, si potrebbe inserire in questo spazio temporale offrendo denaro e una squadra che sicuramente non merita né in seria A e nemmeno in Champions League la posizione di classifica che attualmente occupa.