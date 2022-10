Calciomercato Juventus, scontro con l’Inter: il “ritorno” è da brividi.



Nonostante la lunga lista di acquisti del calciomercato estivo della Juventus, qualcosa sembra decisamente non andare nel verso giusto in questo inizio di campionato. Sicuramente l’infortunio di Paul Pogba sta pesando tanto nel centrocampo Juventino, che sta faticando ancora molto a produrre un gioco funzionale che possa definirsi tale.

Vista quindi la pesantissima assenza del francese, la Juventus potrebbe pensare di tornare sul mercato per trovare un degno suo sostituto. A tal proposito, una notizia arrivata dalla Spagna, ha infiammato gli animi dei tifosi bianconeri che sognano il ritorno di fiamma per un giocatore che è stato molto vicino alla Juventus in passato. Infatti, sembrerebbe che i rapporti di questo calciatore con la società si stiano incrinando sempre di più e che quindi egli potrebbe andare sul mercato già a gennaio.

Calciomercato Juventus, puntato De Paul, ma c’è un problema

I problemi in realtà sono ben due: il primo è che le pretendenti dell’argentino sono altre due, Inter e Tottenham; il secondo è che la Juventus a gennaio ha le mani legate perché non ha slot disponibili per gli extracomunitari a gennaio. Qualora quindi le altre due squadre dovessero fare grandi passi in avanti nella trattativa con l’Atletico già a gennaio la dirigenza della “Vecchia Signora” non potrebbe fare altro che da spettatore alle trattative, nella speranza che si concluda tutto con un nulla di fatto e che quindi possa riprovare a prendere il centrocampista argentino a giugno. Indiscrezione da monitorare con estrema attenzione comunque: a riportarla è Fichajes.net.