Calciomercato Juventus, offerta da 100 milioni: nuovo ribaltone Vlahovic

Calciomercato Juventus, il Bayern Monaco pronto a fare un’offerta da 100 milioni di euro. Nuovo ribaltone che riguarda Vlahovic

Il Bayern Monaco, dopo aver ceduto Lewandowski al Barcellona, non ha preso un sostituto. Ovvero un attaccante centrale capace di segnare con regolarità. Non che in casa bavarese ce n’è così tanto bisogno, visto che lì davanti girano tutti a mille e segnano davvero tutti, soprattutto in Champions League. Ma è in campionato che la formazione allenata da Nagelsmann sta trovando alcuni problemi. Problemi che diventano sempre più importanti ed evidenti e che stanno portando a dei risultato meno interessanti degli anni scorsi.

Ora, si è parlato anche di un possibile interesse per Vlahovic: l’attaccante serbo, prima del passaggio alla Juventus, era stato nel mirino anche della società tedesca. Una soluzione questa che potrebbe tornare decisamente in auge anche la prossima estate. Ma c’è una novità, riportata dalla Germania, che potrebbe mettere la Juventus al riparo da sorprese.

Calciomercato Juventus, 100 milioni per Kane

Il Bayern infatti avrebbe messo nel mirino l’attaccante del Tottenham Kane. E potrebbe mettere sul piatto un’offerta economica da almeno 100 milioni di euro per strappare il giocatore agli Spurs. Ovviamente, e questo c’è da sottolinearlo, se dovesse rimanere Antonio Conte sulla panchina della squadra londinese difficilmente si potrebbe fare questa operazione. Ma siccome il tecnico italiano ancora non ha rinnovato il proprio contratto che scade alla fine del prossimo giugno, allora le voci stanno diventando sempre più interessanti e concrete.

E questo permetterebbe sicuramente alla società bianconera di guardare con una certa tranquillità al futuro, mettendosi così al riparo da un possibile assalto tedesco a Vlahovic. Che sembra scontento del momento, anzi lo è, sia di quello personale che di quello della squadra. Ma la Juve ha bisogno di lui per risollevarsi.