Juventus, ultim’ora Di Maria: UFFICIALE, l’esito degli esami

By

Juventus, tegola Di Maria: l’esito ufficiale degli esami a cui è stato sottoposto l’esterno argentino, infortunatosi contro il Maccabi.

Il periodo no in casa Juventus ha anche il volto dolorante di Angel Di Maria. In occasione della sfida contro il Maccabi, infatti, “El Fideo” è stato costretto nuovamente ad abbandonare anzitempo il campo, toccandosi il flessore della coscia destra.

In un primo momento, si pensava che lo stop dell’argentino fosse di almeno 40 giorni. Tuttavia, dall’Argentina sono arrivate rassicurazioni in tal senso, a tal punto che si credeva che Di Maria dovesse stare fermo ai box dai 15 ai 20 giorni. Ipotesi, questa, suffragata dal comunicato ufficiale diramato dai bianconeri. In mattinata infatti l’esterno offensivo è stato sottoposto ad esami strumentali specifici, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Saranno necessari almeno 20 giorni di stop.

Juventus, infortunio Di Maria: la diagnosi ufficiale

Ecco il comunicato diramato dalla Juventus sul proprio sito ufficiale:

“Gli esami diagnostici ai quali si è sottoposto Di Maria questa mattina presso il J|Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra.